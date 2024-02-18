Maden, hayvancılığı bitirdi

Anagold maden şirketinin 2011 yılında arazilerini almasıyla beraber Karasu Nehri’nin dibine maden sahasının 250 metre aşağısında taşınan Çöpler Köyü’nden de göçük altında iki işçi kaldı. İşçi Kenan Öz’ün amcası Ahmet Öz konuştu.

Kendisinin de üç oğlu madende çalışan Ahmet Öz bir yandan da akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Maden şirketi, köylülerin, mera alanlarını satın alınca tek geçim kaynağı hayvancılık da bitmiş durumda. Ahmet Öz, “Lanet olsun madene. Huzur bitti, komşuculuk bitti. Allah versin de bu çocukların cenazeleri bulunsun başka diyecek bir şey yok” dedi. Anagold maden şirketinin 2011 yılında arazilerini almasıyla beraber köy şu anda maden sahasının 250 metre aşağısında Karasu Nehri’nin hemen kıyısına taşındı. Köyün en önemli geçim kaynağı hayvancılık da böylelikle son buldu. Maden şirketi, köylülere villa tarzı evler yaptırmış. Şimdi 50’ye yakın hane orada kalıyor. Ahmet Öz ayrıca, “Mera kalmadı. Hep işgal edildi.Şimdi komple köyün merası şimdi madenin elinde. Hayvancılık bitti. Hiç tanımadılar bizi. Biz yukarıdayken (eski köyünü kastediyor) köylüydük. Neyiniz var neyiniz yok diye hep sorarlardı. Buraya geldik artık köylülükten de çıktık.” diye konuştu.

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