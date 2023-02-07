Madenciler de arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için toplam 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

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