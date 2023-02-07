6 aylık bebek Ayşe Vera ve annesi 29 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor. Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi. Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA

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