Mahkeme iptal kararı vermişti: Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşasına devam ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Van Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün yapımının devam ettiğini söyledi.

Hükümet, ocak ayında çıkardığı “torba yasa” ile Kıyı Yasası’na madde ve krokiler eklemişti. Madde ile Ahlat’ta yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Kıyı Yasası’ndaki sınırlamalardan muaf tutulmuştu. CHP’nin başvurusu üzerine AYM, Van Gölü sahiline inşaa edilmekte olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için kıyının doldurulmasına, kazı yapılmasına, değiştirilmesine, duvar, çit, parmaklık gibi engeller oluşturulmasına izin veren yasa maddesini iptal etmişti. Maddenin yanı sıra “köşk alanının” gösterildiği kroki de iptal edildi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “1150 odalı Beştepe Sarayı yapıldığını, Marmaris Okluk Koyu’nda doğanın tahrip edilmesi, binlerce ağacın kesilmesi ve onlarca köylünün yerinden yurdundan edilmesi pahasına 300 odalı yazlık saray inşa edildiğini, 85 yıldır TBMM’ye bağlı olan Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile kasırlar ve köşklerin KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını ve en son Ahlat’ta Van Gölü kenarında yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatına başlandığına” işaret etti.

