Mahkemelere AYM’den uyarı

Anayasa Mahkemesi, tahliye kararlarına direnen mahkemelere, “AYM kararları denetlenemez” dedi ve Mehmet Altan’a tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, “hak ihlâli” kararına rağmen yerel mahkeme tarafından tahliye edilmeyen ve yargılama sonunda beraat eden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan’a 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi kararlarının nihaî ve bağlayıcı olduğuna yönelik AİHM ve Yargıtay kararlarına da atıf yaparak, yerel mahkemelerin görevinin Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini tartışmak değil, hak ihlâline yol açan durumu ortadan kaldırmak olduğuna yönelik Şahin Alpay kararını hatırlattı. T24’ün haberine göre, Yüksek Mahkeme, Altan’ın hak ihlâli kararına rağmen 6 ay boyunca tahliye edilmemesinin yeni bir hak ihlâli anlamına geldiğine hükmetti. Karar, AİHM kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi dâvâsı sanığı, iş insanı Osman Kavala başta olmak üzere AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlâli kararlarına rağmen mağduriyetleri devam eden isimlerin haklarının yeniden ihlâl edildiği anlamına geliyor.

30 bin lira tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi kararında şöyle denildi: “Anayasa Mahkemesi’nin bu nitelikteki ihlâl kararları sonrasında derece mahkemelerinin ön koşulunun bulunmadığı tespit edilen tutukluluğu sona erdirmeleri gerekir. Aksi takdirde ihlâl ve sonuçları ortadan kaldırılmamış olur. Bununla birlikte daha önce tutuklama gerekçesi olarak gösterilmeyen, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararında değerlendirilmemiş olan yeni olgularla suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin ortaya konulabildiği oldukça istisnaî durumlarda da ihlâl kararının gereklerinin yerine getirildiği kabul edilebilir. Ancak derece mahkemelerinin bu husustaki takdir aralığı ilk tutuklamaya göre oldukça sınırlıdır. Böyle bir durumda kuvvetli belirtinin yeni olgularla ortaya konulup konulmadığı yönündeki nihaî değerlendirme Anayasa Mahkemesi’ne aittir.” Kararda, “Sonuç olarak -mahkemeye erişim hakkının sağladığı güvencelerle de bağdaşmayacak şekilde- Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğa ilişkin ihlâl kararının uygulanmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi. Anayasa Mahkemesi, Altan’a 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.