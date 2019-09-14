Mahmut Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî’nin Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

Mahmut Çalışkan 1938’de Emirdağ’da doğmuş, Bediüzzaman Said Nursî ile çeşitli defalar görüşmüş ve hizmetinde bulunmuştu. Emirdağ’ın sadâkatli ve istikametli Nur Kahramanlarından biri olan Mahmut Çalışkan asalet ve efendilikte öncü ve mümtaz olan “Çalışkanlar Hanedanının” sadâkatli talebesi Bediüzzaman’ın iki yıl şoförlüğünü yapmış.

Emirdağ’ın sadâkatli ve istikametli Nur Kahramanı

Mahmut Çalışkan, kendisiyle yapılan bir röportajında Bediüzzaman Said Nursî’den şöyle bahsediyor: “Üstad gençlerle çok ilgilenirdi. Özellikle üniversitelilerle çok ilgilenirdi. Hasta olsa bile üniversiteli gençleri zinhar kabul ediyordu. ‘Bunlar geleceğin Nur Talebesi olacaklar hem okuyacaklar hem neşredecekler’ diyordu.” Üstad ve Nurlara samimiyetle sahip çıkan Çalışkanlar hanedanından olan Mahmut Çalışkan, 13 Eylül 2016’da vefat etmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya