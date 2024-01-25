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26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Malatya - Battalgazi'deki 5,2 büyüklüğünde deprem korkuttu

25 Ocak 2024, Perşembe 17:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." bilgisini paylaştı.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

Panik havası oluştu

Deprem, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'dan da hissedildi.

Kısa süreli panik yaşanan kentte iş yerlerinden ve evlerinden sokaklara çıkanlar güvenli alanlarda bekledi.

​​​​​​​Bazı binalarda çatlakların oluştuğu gözlendi.

Bakan Göktaş'tan deprem nedeniyle Malatya'daki psikososyal destek ekiplerine sahaya çıkma talimatı 

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.

AA

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