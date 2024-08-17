Malatya’da depremin etkileri devam ediyor

Malatya’da 6 Şubat depreminin getirdiği sıkıntılar devam ediyor. 20 bini aşkın işyeri, 100 binden fazla ev ağır hasarlı ve yıkılacak. Şu anda 90 bin kişi konteynerlerde hayatını sürdürüyor.

Malatya - Ahmet Kurnaz

Valilik, kuyumcular ve bakırcılar çarşısının inşaatları devam ederken, TOKİ’nin yaptığı ev ve işyeri çalışmaları da sürüyor. Vatandaşların isteği bir an önce işlerin toparlanması. 5 bin civarında esnaf konteyner ve derme çatma iş yerlerinde hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Binası yakınındaki konteyner çarşı geçen sene Temmuz başlarından beri faaliyette. Vatandaşın temennimiz 3-4 yılda Malatya’nın ayağa kalkması. Malatya’da vatandaş, derdini duvar yazıları ile anlatmaya çalışıyor. Etkili bir afiş şöyle: “Bu bayram çocuklar nerede?” Deprem sonrası çocukların bayram şekeri toplamaları, hayırlı bayramlar demeleri unutuldu. Dikkat çeken bir duvar yazısı da şöyle: “Naci Görür, biz göremeyiz.” Depremzedelerin dertlerini anlatmak için yazdıkları bazı duvar yazıları da şöyle: “Adıyaman kadar olamadık” “Babalar sözünü tutar” “Seçim bitti, verilen sözler nerde dayı” “Sahipsiz MALATYA”. “Bunun adı siyaset, makam gitti, vefa bitti.”