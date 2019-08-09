Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanı Osman Dereli görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli’nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılırken dün Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı. Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları da Dereli’nin görevden alındığını doğruladı. OSMAN DERELİ KİMDİR? Osman Dereli, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Dereli, 2006 -2008 arasında ABD’de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 YILINDA MALİYE’YE GİRDİ Maliye Bakanlığı'nda hesap uzman yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012’den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Dereli Mart 2016 itibariyle MASAK Başkanı olmuştu.

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