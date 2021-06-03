Marangoz Şevket Abi vefat etti

Aslen Gönenli olan ve uzun yıllar İstanbul Karagümrük’te ikâmet edip, Nur Camiası ve Yeni Asya okuyucusu olan, ömrünü Risale-i Nur hizmetine veren marangoz Şevket Günder Ağabey vefat etti.

İstanbul Nur hizmetinin öncü emektarlarından, İttihad ve Yeni Asya gönüllüsü, Marangoz Şevket Günder'i evinde 1967 yılından beri Risale-i Nur dersleri olurdu. Yasakların, baskınların ve hapislerin olduğu günlerde Şevket Ağabey Nur hizmetlerine devam etti. Marangoz Şevket Ağabey son yıllarda rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Marangoz Şevket Günder abinin cenaze namazı, bugün saat 16:00'da, Karagümrük Mesih Mehmet Paşa Camiinde kılınacak. Sonrasında da Edirnekapı Mezarlığına dualarla defnedilecek. Yeni Asya İstanbul *** Marangoz Şevket Ağabeyden Hatıralar...

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