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3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Marangoz Şevket Abi vefat etti

03 Haziran 2021, Perşembe 11:09
Aslen Gönenli olan ve uzun yıllar İstanbul Karagümrük’te ikâmet edip, Nur Camiası ve Yeni Asya okuyucusu olan, ömrünü Risale-i Nur hizmetine veren marangoz Şevket Günder Ağabey vefat etti.

İstanbul Nur hizmetinin öncü emektarlarından, İttihad ve Yeni Asya gönüllüsü, Marangoz Şevket Günder'i evinde 1967 yılından beri Risale-i Nur dersleri olurdu. Yasakların, baskınların ve hapislerin olduğu günlerde Şevket Ağabey Nur hizmetlerine devam etti. 

Marangoz Şevket Ağabey son yıllarda rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. 

Marangoz Şevket Günder abinin cenaze namazı, bugün saat 16:00'da, Karagümrük Mesih Mehmet Paşa Camiinde kılınacak. Sonrasında da Edirnekapı Mezarlığına dualarla defnedilecek.

Yeni Asya İstanbul

***

Marangoz Şevket Ağabeyden Hatıralar...

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  • sebahattin

    3.6.2021 14:22:12

    inne lillah ve inne ileyhi raciun, Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun. Ebediyete intikal eden tatlı hatıralar. Üstadımız onu karşılar inşaallah.

  • Feyzullah Ayhan

    3.6.2021 13:54:18

    Allah gani gani rahmet eylesin sevenlerine sabrı cemil versin mekanı cennet olsun.

  • Bilgin Alpay

    3.6.2021 11:59:07

    Allah Rahmet Eylesin Mekani Cennet olsun Insallah

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