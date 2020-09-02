Marmaraereğlisi, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkardı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağladı. AA

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