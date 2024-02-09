Mazota bir zam daha

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ocak ayında benzin, motorin ve LPG’ye art arda zamların ardından son olarak motorinin litre fiyatına 1 TL 40 kuruş zam gelecek. Zamlı fiyat tarifesi 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Küresel piyasalarda ve brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile vergilere gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yeni yıl ile benzin, motorin ve LPG gruplarına peş peşe yansıyan zamların ardından akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Gazete Duvar’ın sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren 1 TL 40 kuruş zam gelecek. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi fiyat değişikliği beklenmiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.