Meclis bahçesine yıldırım düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki büyük bir ağaca yıldırım düştü.

Yıldırım sebebiyle ağacın bir dalı kırılırken Meclis’te de kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Yıldırım düşen alanda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Yıldırım, ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına sebep olurken yakında bulunan bir araç, ağaçtan kopan parça sonucunda zarar gördü. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddî hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır” denildi. Ankara - Recep Gören

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