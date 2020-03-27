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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Meclis'e çağrı

27 Mart 2020, Cuma 00:48
AİHM ESKİ ÜYESİ RIZA TÜRMEN UYARDI: ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİKLE SAKATLANMIŞ BİR İNFAZ İNDİRİMİ YASASI ÖLÜ DOĞAR VE TOPLUMDAKİ BÖLÜNMEYİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMEKTEN BAŞKA BİR AMACA HİZMET ETMEZ.

Amaç virüsün girmesini önlemek

“Koronavİrüs salgınının dünyayı ve Türkiye’yi silip süpürdüğü bir dönemde çıkarılan infaz indirimi yasasının amacı virüsün cezaevlerindeki mahkûmlara bulaşmasını önlemek. Bu amaç, suçları ne olursa olsun bütün cezaevinde yatanlar için geçerli.”

Ayrımcılık AY ve AİHS’ne aykırı

“İnfaz yasasını işlediği suça göre bazılarına uygulayıp bazılarına uygulamamak ve virüsün ayrım gözetmediği aynı statüdeki insanlar arasında ayrım yapmak hem Anayasanın 10., hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesine aykırı.”

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Meclis’e çağrı

Eski AİHM üyesi ve hukukçu Rıza Türmen, iktidarın, ceza adaleti, insan hakları, hukuk devleti bakımından sorunlar barındıran bir infaz düzenlemesini yeğlediğini belirtirken, bunun önüne geçilmesi için Meclise çağrıda bulundu.

Eski AİHM üyesi ve milletvekili Rıza Türmen, T24’deki yazısında, iktidarın hazırladığı infaz yasasına dair ikazlarda bulunurken Meclise de çağrı yaptı. 

Türmen, “İnfaz yasası ayrımcılık konusundaki sorunlar düzeltilmeden yürürlüğe girerse, iki hukuk yoluna başvurulabilir. Bunlardan ilki, 10. Madde’deki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek iptal davası açmak” diye yazdı.

Cezalarda indirim yapacak infaz yasasının ana çizgilerinin belli olduğunu belirtirken, “Muhalefetle yapılan görüşmeler sonucunda yasada önemli değişiklikler yapılması beklenmemeli. Yasa teklifi önümüzdeki günlerde mecliste görüşülerek kesinleşecek. Bu yasayla yaklaşık yüz bin kişinin tahliyesi öngörülüyor. Koronavirüs’ün başını alıp yürüdüğü şu sıralarda böyle bir yasanın çıkarılmasının amacı, cezaevlerinde virüsün yayılmasının önlenmesi. Aslında bu yasayla getirilen kısmi bir af. Cezaların infazında yeni bir düzenleme gerçekleştirilerek bazı suçlardan mahkûm olanların tahliyesi sağlanıyor. Ama AKP iktidarının her yaptığı işte olduğu gibi, bu infaz perdesi altında saklanıyor. AKP iktidarında her şeyin göründüğünden farklı olmasına alıştık” ifadelerini kullandı.

SORUNLU YASA

Yazısında, iktidarın, ceza adaleti, insan hakları, hukuk devleti bakımından sorunlar barındıran bir infaz düzenlemesini yeğlediğine dikkat çekerken şunları kaydetti:  “İnfaz yasası, hem kapsamı içine aldıkları, hem de kapsamı dışında bıraktıkları bakımından sorunlu. Tecavüz suçluları, çocuğa cinsel istismarda bulunanalar, çocuk yaşında kızlarla evlenenler bu yasanın kapsamına girerken, iktidara muhalefet etmek, düşüncelerini ifade etmek, halka haber vermek ya da toplantı ve yürüyüş özgürlüğünü kullanmak dışında suç işlememiş olan yüzlerce siyasal mahkûm yasanın dışında kalacaklar. Böylesine büyük bir adaletsizlikle sakat bir yasa, ölü doğar. Toplumdaki bölünmeyi derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmez.Adaletle eşitlik elele yürürler. Birinin olmadığı yerde öbürü de yoktur. İnfaz yasasında da bu böyle. Eşitsizlik aynı zamanda adaletsizliği doğuruyor.”

HAKSIZLIK VAR

Türmen, yazısında ayrıca, “Sorunun hukuksal boyutu yanında daha geniş başka bir boyutu var. Siyasal hükümlü ve tutuklular diye nitelendirdiğimiz kişiler, bir hukuk devletinde olmaması gereken, yasalardaki belirsizlik ve öngörülememezlikle sakat maddeler nedeniyle, bağımsızlıkları son derece kuşkulu yargıçlar tarafından tutuklanmış ya da mahkûm edilmiş kişiler. Cezaevleri, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, siyasal parti başkanları, siyasetçiler, sivil toplum önderleriyle dolu. Ortada herkesin gördüğü ve bildiği büyük bir hukuksuzluk, büyük bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var. Hazırlanan yasa, işte bu haksızlıkları gidermek, toplumsal barışı sağlamak için bir fırsat olabilirdi. (...) Böyle olunca, AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis’ten geçerek yürürlüğe girecek olan İnfaz Yasası, Koronavirüs sonrası Türkiye’si için umut vermekten uzak kaldı.”

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