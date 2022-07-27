Meclis toplanacak, AKP katılmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü ile ilgili genel görüşme açılması amacıyla yaptığı olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde bir çalışma komisyonumuz kuruldu. Bu çerçevede biz, pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız” dedi.

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