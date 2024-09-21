Medyada “çok hukuk, az devlet” şart

Medya Dayanışma Grubu tarafından hazırlanan “Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar” başlıklı medya konferansının sonuç bildirgesi olan “Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu” açıklandı.

Deklerasyonda, gazetecilerin ekonomik sorunlarına ve basın özgürlüğünün önündeki engellere çözüm önerileri getirildi ve “Medya ortamında ‘çok hukuk az devlet’ prensibi esas olmalı” denildi. Gazetecilik mesleğinin geleceği ve karşılaştığı zorluklar Ankara’da düzenlenenen konferansta masaya yatırıldı. Medya Dayanışma Grubu tarafından düzenlenen “Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar” başlıklı Medya Konferansı’nın ikincisi Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde yapıldı. Konferansın sonunda geçtiğimiz nisan ayında yapılan ilk toplantının bir sonucu olarak oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı ve gazetecilerin taleplerini içeren deklarasyon açıklandı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici tarafından açıklanan deklarasyonda 3 ana başlık yer alırken söz konusu “İfade ve Medya Özgürlüğü”, “Dijitalleşme ve Fikri Haklar” ve “Çalışma Yaşamı” başlıklarında gazetecilerin sorunlarına çözüm önerileri getiriliyor. Ankara - anka

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