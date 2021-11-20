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21 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Mehmed Zahid Kotku için sempozyum

20 Kasım 2021, Cumartesi 23:57
Bursalı Alim Mehmed Zahid Kotku’nun anıldığı uluslar arası sempozyum başladı.

Bursa İlim Kültür Ahlâk ve Çevre Derneği ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı. Sempozyum, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Bursa’nın, Kotku için ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti. Yılmaz, Mehmed Zahid Kotku’nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek “Bu sempozyumlarla bu büyük âlimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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