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4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

04 Kasım 2019, Pazartesi 20:00
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası tutuklanan Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın yargılandığı “Darbe çağrışımı” davasında kararlar açıklandı. Tutuksuz yargılanan Mehmet Altan'ın beraatine karar verilirken, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin davada Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

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