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6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

06 Nisan 2024, Cumartesi 14:05
Hayatını Risale-i Nur davasına feda eden, tavizsiz duruş, istikamet ve cesaret sembolü, Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ı vefatının 3. yılında rahmet ve dualarla yad ediyoruz.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Türkiye’de inançların baskı altına alındığı, hürriyetçi hareketlerin sekteye uğratıldığı, fikirlerin susturulduğu bir dönemde, Risale-i Nurlar’la temsil edilen dâvânın sadık bir neferidir Mehmet Kutlular... 

İşte Mehmet Kutlular

Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in tevdi ettiği vazife ile, kuruluşundan beri Yeni Asya’nın imtiyaz sahibi ve 1990 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında İstanbul’a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa’da Risale-i Nurlarla tanıştı. Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin öncülüğünde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bu emanet, Mehmet Kutlular’ın, yarım asra yakın bir süre, inandığı dâvânın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirecek bir dâvâ ve vefa adamı olarak anılmasına yol açtı. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın tavizsiz istikrar çizgisini dirayetle temsil etmiş; darbe dönemlerinde baskılara boyun eğmeden hukuku ve demokrasiyi savunmuş; 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için maruz kaldığı saldırılara karşı “Sözlerimin arkasındayım” diyerek yine dik bir duruş sergilemiş ve 276 gün hapis yatmıştı.

Baskılara boyun eğmeyen, tavizsiz bir duruş ve uğrunda ödenen bedellerle geçen hayatındaki hatıralarını, ilk baskısı 2009 yılında yapılan “İşte Hayatım” adlı kitabında toplandı.

“İLAHİ İKAZ” dedi, 276 gün hapis yattı

28 Şubat’ta cezaevinde 276 gün kalarak bedel ödeyen Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, kendisiyle yapılan bir röportajda deprem hadisesini değerlendirirken “İlahî akaz” dediği için bedel ödediğini, fakat geri adım atmadığını söyledi. Mehmet Kutlular, konu ile ilgili o dönemde şunları söyledi: “Bunlar gösteriş için değildir, inandığımız dâvâ içindir. Dâvâ için bunca baskıya ve zulme katlandık, dik durmaya çalıştık. Allah için, din-i Mübine hizmet için bunları yaptık. Diğer kardeşlerimizi de hep savunduk. Zira iman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek… Hasılı, her halükârda Nurculuk yaptık.”

6 NİSAN’DA VEFAT ETTİ

Risale-i Nur hizmetine ömrünü adamış Mehmet Kutlular Ağabey 6 Nisan 2021’de 83 yaşında İstanbul’da vefat etti. Kutlular Ağabeyin cenaze namazı 7 Nisan 2021 günü Eyüp Sultan Camii’nde kılındı. Dualar ve tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürülen Kutlular Ağabey’in cenazesi yoğun bir kalabalığın iştiraki ve dualarıyla defnedilmişti.

Cenazesine birçok siyasî parti temsilcisinin yanısıra gazeteciler, yazarlar ve okuyucularımız katılmıştı. Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine gazetemize günlerce taziye ve dua yağmıştı. Mehmet Kutlular için gıyabî cenaze namazları da kılınmış; dua ve hatimler edilmişti.

CENAZESİ EYÜP SULTAN’A DEFNEDİLDİ

Mehmet Kutlalar Ağabey 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Eyüp Sultan Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Eyüp Sultan Kabristanında dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. 

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