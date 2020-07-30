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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Mehmet Özkan dualarla

30 Temmuz 2020, Perşembe 17:43

ÖMRÜNÜ İMAN HİZMETİNE ADADI

Geçirdiği kalp krizi neticesinde dün vefat eden Yönetim Kurulu üyelerimizden 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığına dualarla defnedildi.

Yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü olan Mehmet Özkan, hayatının hemen her döneminde, Kur’an tefsiri Risale-i Nur’u Türkiye’de ve dünya genelinde tanıtma çalışmalarında bulundu. Özkan’ın vefatı tüm Yeni Asya camiasını hüzne boğdu.

BIKMADI, USANMADI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “DYP 19. Dönem İzmir Milletvekilimiz Sn. Mehmet Özkan Bey’in bir rahatsızlık sonrası vefatı ile derin üzüntü duydum. Demokrat fikriyat ve mücadeleye bıkmadan, usanmadan, başta İzmir olmak üzere, yurtiçi ve dışında katkılar sağlamış bir değerli parti mensubumuzdu. Bu vesileyle başta ailesi, partimiz ve Yeni Asya gazetesi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

DP Ödemiş İlçe Başkanı Mutahhar Ateş ise, “Partimizin etkin isimlerinden olan ve aynı zamanda uzun zamandan beri yol arkadaşlarımızdan eski milletvekilimiz Mehmet Özkan’ın ani ölümü bizleri üzmüştür” ifadelerini kullandı.

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Okumak için tıklayınız: Mehmet Özkan'ın İtalya seyahat notları... ''İtalya’da Risale-i Nurlar’ı tanıttık''

Mehmt Özkan, Risale-i Nur'u Şirince'de de tanıtmaya çalışmıştı:
Okumak için tıklayınız: ŞİRİNCE’YE KIYAMET GELMEDİ, AMA RİSALE-İ NUR GİTTİ

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  • Ali

    30.7.2020 19:05:43

    Allah rahmet eylesin

Risale-i Nur Külliyatı

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