Memleketi bitirdiniz

KONYA’DA KÖYLÜ HAKKI DAYININ AKP’Lİ VEKİLE FERYADI: “BİTİRDİNİZ MEMLEKETİ. MAHVETTİNİZ.ALLAH’TAN BİR KORKUN. SİZDE HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK?”

“Utanmıyorsunuz”

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Köyünü ziyaretinde yaşlı bir köylünün “arazileri kamulaştırma” kararına tepkisiyle karşılaştı. Köylülerin sakinleştirmeye çalıştığı Hakkı Dayı, Özdemir’e “Utanmıyorsunuz” dedi.

“Çekme kardeşim”

Hakkı Dayı “Ahmet, senin babanın da arazisi var burada. 40 tane yerim gidiyor, hayatım bitiyor. Memlekette birşey koymadınız, sattınız hepsini” derken, Özdemir tartışmayı telefonla kayda alan köylüye “Çekme kardeşim” diye tepki gösterdi.

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“Bitirdiniz memleketi”

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, köyüne gerçekleştirdiği ziyarette köylüsü ‘Hakkı Dayı’, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Bitirdiniz memleketi Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun” diye tepki gösterdi.

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Köyü’ne ziyarete giderek köy halkıyla toplantı yaptı.

Bu sırada yaşlı bir yurttaş, arazilerin kamulaştırılma kararına tepki göstererek “Ahmet senin babanın da arazisi var burada. Benim 40 tane yerim gidiyor, benim hayatım bitiyor. Utanmıyorsunuz da” dedi. Köy halkının “Hakkı Dayı” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı yurttaş, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Ne dinleyeceğim. Bitirdiniz memleketi. Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun. Sizde hiç mi Allah korkusu yok” diyerek tepki gösterdi. gazeteduvar’ın haberine göre, kendisine tepki gösteren kişiye sinirlenen Hacı Ahmet Özdemir, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz lâftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” dedi. Özdemir, o anı kameraya alan bir köylüye ise “sen de çekme kardeşim” diyerek tepki gösterdi.

KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI

Özdemir, daha sonra sosyal medya hesabından durumu şöyle açıkladı:

“Çavuşçugöl’de dayılar yeğenler bir arada. Zaman zaman sesimiz yükseldi, karşılıklı sitem ettik, jestleştik, restleştik, ama saygı, sevgi hakimdi. Sonunda bir ortak noktada birleştik. Başka ne olacaktı ki?! Kısa zamanda halalarla yeğenler bir oturum gerçekleştireceğiz inşaallah.”

Bölgede kömür üretim faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Tarım arazilerinin kamulaştırılıp kömür madeni açılması istemine tepki gösteren bölge halkı eylem düzenlemişti.