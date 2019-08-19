Memur Sen: Yeterli zam teklifi yapılmazsa 'sivil itaatsizlik' hakkımızı kullanırız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın memurlara 16 Ağustos’ta sunduğu zam teklifini 2 puan artırmasının ardından Memur-Sen, "Müzakereye uygun bir teklif değil, daha fazla müzakere süreci talep ediyoruz." cevabını verdi.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu son teklif üzerine Memur-Sen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın bir açıklama yaptı.

Hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 zamdan oluşan teklifi yeterli bulmadıklarını söyleyen Yalçın, müzakere sürecinin de çok kısa tutulduğunu vurguladı.

5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri kapsamında pazar gecesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sürpriz şekilde bir araya gelen Yalçın, görüşmeye ilişkin “İşveren Heyeti Başkanı, maaş ve ücretlere ilişkin artış teklifini güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif sürece dahil edildi” dedi.

Çalışma takvimine göre müzakere süresinin 20 Ağustos’ta biteceğini hatırlatan Yalçın, “Bir başka ifadeyle uzlaşmak, anlaşmak ve toplu sözleşme imzalamak için kullanabileceğimiz bir buçuk günlük bir süremiz kaldı” ifadelerini kullandı.

“Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz” diyen Memur-Sen Başkanı, müzakere süresinin uzatılmasını ve zam oranlarının yükseltilmesini istediklerini vurguladı.

Ali Yalçın, kamu işçilerine yaklaşık iki aylık müzakere süreci verilirken, araya bayram tatili girmiş olmasına rağmen kendilerine bir ay tanınmasının adaletli olmadığının altını çizdi.

Hükümet ve memurlar arasındaki pazarlık süreci 1 Ağustos’ta başlamıştı.

"Yeni teklif, uzlaşmaya ve müzakereye uygun değil"

Memur-Sen Genel Başkanı, hükümetin son teklifini “müzakereye uygun görmediklerini” söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Konfederasyon olarak Kamu İşvereninin masaya getirdiği ilk oranları yetersiz görmüş, bu çerçevede teklifleri yok hükmünde saydığımızı, malul bulduğumuzu, makul ve makbul yeni bir teklif sunulması gerektiğini ifade etmiştik.

"Sivil itaatsizlik seçeneğinden kaçınmayız"

Hükümet tarafının yeni maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istediklerini belirten Memur-Sen Başkanı, “Uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız” dedi.

Ali Yalçın, kamu görevlilerini memnun edecek bir teklifin sunulmaması durumunda “sivil itaatsizlik” uyarısı yaptı:

Bütün çabalarımıza rağmen Kamu İşveren Heyeti ve Hükümet kamu görevlilerini memnun etmek yerine mağdur etmeyi tercih etmek anlamına gelen tekliflerde ısrarcı olur ve değişikliğe gitmezlerse masadan müzakereyle çıkmayan çözümün, sahadan eylemle çıkması için gereken örgütlü güce sahip olduğumuzu ispatlayacak her türlü yasal sivil itaatsizlik ve sivil inisiyatif seçeneğini kullanmaktan kaçınmayacağımız bilinmelidir.

Memur Sen Genel Başkanı, "Biz bu milletten kendimizi alacaklı görmüyoruz. Biz bu millete hizmet için varız. Ama gelir dağılımında adalet sağlansın, bize sefalet tavsiye edilmesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Ne olmuştu?

Bir önceki görüşmede Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3; 2021 yılının ilk yarısı için yüzde 3, ikinci yarısı için de yüzde 2,5 oransala artış öngörüldüğünü söylemişti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın ise Selçuk’a yanıt olarak, “Sizden makul bir teklif istedik, bize malul bir teklif sunuyorsunuz” diyerek salonu terk etmişti.

Memur-Sen'in talebi neydi?

Memur Sendikaları Konfederasyonu, 24 Temmuz’da ilettiği talebinde, taban aylığa seyyanen 200 lira zam istemiş, bunun yanı sıra, 2020’nin birinci yarısı için yüzde 8, ikinci yarısı için ise yüzde 7 zam talep etmişti.

2021’in zam talebini yüzde 6+6 şeklinde açıklayan Memur-Sen, birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.