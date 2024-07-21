Memur ve emekli canından bezdi

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, hükümetin TÜİK verilerini baz alarak 2024 Temmuz ayı itibariyle memur ve memur emeklilerine yaptığı yüzde 19,31 oranındaki maaş artışıyla sayıları 8 milyona yaklaşan memur ve memur emeklileriyle adeta dalga geçtiğini söyledi.

Hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikası ile yıllarını devlet hizmetine vermiş memur ve emeklilerini perişan ettiğini, canından bezdirdiğini, değil memur emeklisi olmaya, dünyaya geldiğine dahi pişman ettiğini söyleyen Avcı, “Memurlar ve emeklileri makyajlama ustası TÜİK verileri baz alınarak yapılan komik maaş zamlarıyla canından bezdirilmiştir. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde maaşlar yüksek enflasyonu tetikliyor diye mağdur edilen memur ve emeklileri bu defada enflasyonu düşürüyoruz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız mavalları ile mağdur edilmektedir. Memur ve emeklileri bugün en sıkıntılı günlerden birisini yaşamaktadır. Yapılan zam, emektar memurların maaşında vergi matrahının yükselmesi nedeniyle, ancak artan vergi yükünü karşılayabilmektedir” dedi.

EMEKLİLER SEFALET GİRDABINDA BOĞULUYOR!

Seçim öncesinde memurlardan süre isteyen, emeklilere ‘sürprizlerle dolu emekliler yılı ilan edeceğim’ diyen hükümetin seçimlerin bitmesiyle birlikte memurları ve emeklileri pişman ettiğini dile getiren Avcı şunları söyledi: “Hükümetin oluşturduğu derin krizden kaçan memur ve emeklileri cambazlık ustası TÜİK’in meydana getirdiği sefalet girdabında boğulmaktadır. Hükümeti mevtaya çeviren İMF telkinli Mehmet Şimşek imzalı ekonomik reçeteye sımsıkı sarılmaktan vazgeçmelisiniz. Nas patentli sefalet politikaları ile dar ve sabit gelirli kitlelerin sorunlarının çözülemeyeceğini de artık görmelisiniz. Bu yolun sonu siyasi mezarlıklara gitmektedir. Memurlara şaşı bakıyorsunuz, emekliye, dul ve yetime kör bakıyorsunuz. İşsize, yoksula, fakire, kimsesize arkanızı dönüyorsunuz. Beşli çetelerin sofralarında ağırlanıyorsunuz. Haram ve kul hakkı yiyerek, halkı değil cebinizi düşünerek, haksızlık ve hukuksuzluğu şiar edinerek hazin ve sefil sonunuzu hazırlıyorsunuz.”

MEHMET KARA - ANKARA