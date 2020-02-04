Memura yüzde 6, Tünel’e yüzde 56

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Avrasya Tüneli’ne yapılan yüzde 56 zammı eleştirdi.

Asgarî ücrete ve memurlara yapılan zam oranlarını gündeme getiren Sevim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Avrasya Tüneli açıldıktan 10 gün sonra, 2017 yılının Ocak ayında, asgari ücret 1.404 lira olarak belirlendi. Bugün ise asgarî ücret 2.324 lira. Yani yaklaşık yüzde 65’lik bir artış var. Avrasya Tüneli’ne yapılan toplam zam miktarı ise yüzde 120 civarında! Enflasyon sözde yüzde 12. Memura verilen zam yüzde 6. Neresinden bakarsak bakalım, insafsız, hesapsız ve acımasız bir zam ile karşı karşıyayız! İşte hesap burada! İşte hesap ortada! Şunu da merak ediyorum. Verilen garantiden daha az araç geçtiği için sırtımıza da bütçemize de yük olan garanti ödemeleri, bu zam ile birlikte ne kadar artacak ya da geçiş garantisi nasıl tutturulacak? Üstelik 1 yıl her gün ve çift yön bu tüneli kullanmak isteyen birisinin ödeyeceği tutar, 26 bin liradan fazla!”

İstanbul – Yeni Asya