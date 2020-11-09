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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

MetroPoll'ün anketine göre AK Parti oyları yüzde 30’un altında

09 Kasım 2020, Pazartesi 15:58
MetroPoll'ün ekim ayı anketine göre AK Parti oyları ilk kez yüzde 30’un altına düşerken kararsızlar ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin toplam oranı yüzde 20'nin üzerinde çıktı.

Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin Nabzı Ekim 2020 anketi, Covid-19 salgınının başından bu yana AK Parti'nin oylarında yaşanan düşüşün devam ettiğine işaret etti.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken MetroPoll, anketinde 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunun yöneltti.

Ankete göre, AK Parti oy oranı ilk kez yüzde 30’un altına düşerek, 28.5 olurken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 17.2'de kaldı.

Oy oranındaki düşüşün, 'AK Parti’nin yerini başka bir siyasi hareketin almakta olduğu anlamına gelmediği' belirtilen ankette, Türkiye siyasetinde özellikle ekonomik zorlukların seçmenlerin yaklaşımında değişime yol açtığı ve kararsızların oranının hiç olmadığı kadar yükseldiği belirtildi.

DEVA ve Gelecek Partisi yükselişte

Ankette İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.6, HDP yüzde 8.5, MHP ise yüzde 7.9 oldu.

Ayrıca Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisinin oy oranı yüzde 1.5, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0.9 olarak kaydedildi. İki partinin oy oranlarını artırdığı dikkat çekti.

Euronews Türkçe

Etiketler: MetroPoll, anket, AKP, oy
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