MHP’li vekil: İsrail’den ham madde almak millî görev

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, sahibi olduğu Agrosel Tarım’ın, İsrailli Haifa firmasıyla ticaret yaptığının ortaya çıkması üzerine, açıklama yaptı.

Durgun, şirketinin gübre hammaddesi satışı yaptığını söyleyerek, “Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (%90) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir. Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir” dedi. Haber Merkezi

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