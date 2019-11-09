MSB açıkladı: Teröristler son 24 saatte 8 taciz ateşi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, "YPG'li teröristler Barış Pınarı bölgesine son 24 saatte 8 taciz/saldırı ateşi gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi. Açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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