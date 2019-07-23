MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi. "Görüşmelerin devam etmesi planlanıyor" Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi. AA

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