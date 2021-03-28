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28 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Muğlak ifadelerle kapsam genişledi

28 Mart 2021, Pazar
Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları’na giriş şartlarında yapılan değişikliğin daha geniş kapsamlı ve güncel mevzuata uygun olduğunu bildirirken, yönetmelikteki muğlak ifadeler kafa karıştırıyor.

MillÎ Savunma Bakanlığı, Harp Okulları’na giriş şartlarında yapılan değişikliğin daha geniş kapsamlı ve güncel mevzuata uygun olduğunu bildirdi. Resmî Gazete’nin 27 Eylül 2001’deki sayısında yayınlanan Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde, okula giriş şartları sayıldı. diken’in haberine göre, okula girecek olanların kendisi, anne-babası, kardeşleri ve velisinin, ‘tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması’ şart koşuldu.

Yıllar sonra değiştirildi

Resmî Gazete’nin 23 Mart 2021’deki sayısında da yeni bir yönetmelik hazırlandı, bu kez okula giriş şartlarından 30’uncu maddede bahsedildi. Ancak yeni yönetmelikte ‘irtica’yla ilgili madde çıkarıldı. İrtica maddesi yerine şu madde eklendi: “Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.”

Bakanlık: Daha geniş kapsamlı

Millî Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, Ankara’da düzenlenen basın toplantısında bu konuya da değindi. Kara, eski maddede anlatılanın, ‘subjektif değerlendirmelere tabi ve Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmemiş’ bir şart olduğunu kaydetti. Basın sözcüsü, bu madde yerine ‘geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunîlik ilkesini gözetir şekilde’ yeni düzenleme yapıldığını dile getirdi.

Ülkenin ve ordunun huzuru için!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklamasında, muhalefetin eleştirilerini hatırlatarak irticaî faaliyetin farklı bir olay olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları demişti: “Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır.”

Etiketler: muğlak ifade, kapsam
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