Muhalefet önergelerine yine red

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, CHP ve HDP’nin grup teklifleri yine AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti’nin fındık üreticilerinin sorunları konusunda verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda, İYİ Parti’nin, “fındık üreticilerinin sorunlarının detaylı incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması” ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fındığın, Kocaeli’den Artvin’e 16 il, 123 ilçe, 3 bin 200 köyde, 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin üreticiyle üretildiğini belirtti. Ülke açısından millî ve stratejik bir ürün olan fındık konusunda hükümet tarafından milli bir politika oluşturulamadığını söyleyen Örs, her sezon öncesinde fındık taban fiyatıyla ilgili üretici mağduriyeti yaşandığını dile getirdi. HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, fındık üreticilerinin her yıl aynı sorunlarla aynı belirsizliklerle karşılaştığını söyledi. Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti’nin grup önerisi kabul edilmedi.

Neden üzeri kapatılıyor?

Genel Kurulda, HDP’nin, “20 Temmuz 2015’te Suruç’ta yaşanan patlamanın tüm yönleriyle araştırılması” ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta insanlığa ve gençliğe karşı bir suç işlendiğini söyledi. “Suruç’taki katliam oyununun yönlendiricilerinin tespit edilmesi” gerektiğini belirten Bülbül, “Kimler rol almıştır? Kimlerin rolü gizlenmiştir? Polisleri kim katletmiştir? Neden bu dosyanın üzeri kapatılmıştır? Bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmanın olanağı vardır. İnsanlığa, gençliğe, annelere karşı işlenen bir suçun ortadan kaldırılması, en azından hukuki sübuta erdirilmesinin olanakları vardır” diye konuştu. AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye’deki terör eylemlerinden birinin, 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta yaşandığını söyledi. Oylama sonrası HDP grup teklifi kabul edilmedi.

Milyonlar umudunu kaybetti

Daha sonra CHP’nin “ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin araştırılması” konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye’de son 1 yılda Türkiye’de ağır bir umutsuzluk hali olduğunu savundu. Nüfus 1 milyon 59 bin kişi artmışken iş gücünün yani çalışabilir olup da çalışmaya istekli olanların sayısının 3 milyon 13 bin kişi azaldığını söyleyen Böke, “Milyonlar bu düzenden artık umudunu kaybetmişler. İş aramaktan dahi vaz- geçiyorlar. Bundan daha ağır bir ekonomik kriz olabilir mi? Kriz var mı, yok mu sorusunun yanıtı burada yatıyor. Çalışabilir durumda, ama iş dahi aramaktan vazgeçmiş durumda milyonlar” dedi. CHP’nin de grup teklifi kabul edilmedi. TBMM - aa