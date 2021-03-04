"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Muhtemel İstanbul depremi ile ilgili endişelendiren rapor

04 Mart 2021, Perşembe 13:00
İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 53 bine yakın binanın ağır hasar alması bekleniyor.

Deprem sonrasındaki ilk 6 saatte neler yapılmalı?
'Önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zaman, ne yazık ki yoktur'
İstanbul âcil sinyal veriyor
2020 yılının deprem istatistikleri belli oldu

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.

Çok ağır hasar alması beklenen binalar Fatih ve Küçükçekmece'de yoğunlaşıyor

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Şişli'de 69, Sancaktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın çok ağır hasar alması öngörülüyor.

Ağır hasar alması beklenen bina sayısında başı Büyükçekmece çekiyor

Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece. Toplam rakamın yüzde 16,8'i bu ilçede bulunuyor.

Büyükçekmece'yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 binayla Küçükçekmece, 1.825 binayla Bağcılar, 1.768 binayla Esenyurt, 1.707 binayla Silivri takip ediyor.

Bahçelievler'de 1.490, Tuzla'da 1.370, Bakırköy'de 1.306, Avcılar'da 1.261, Bayrampaşa'da 1.182, Pendik'te 1.041, Zeytinburnu'nda 1.025, Beylikdüzü'nde 950, Beyoğlu'nda 841, Eyüp'te 841, Esenler'de 813, Adalar'da 743, Maltepe'de 690, Sultanbeyli'de 648, Güngören'de 611, Kartal'da 593, Başakşehir'de 575, Ümraniye'de 534, Kadıköy'de ise 505 adet binanın muhtemel 7,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 107 adetle Şile'de bulunurken, onu 113 adetle Çekmeköy, 187 adetle Beşiktaş, 208 adetle Şişli, 243 adetle Arnavutköy, 245 adetle Sultangazi takip ediyor.

"Hak sahipleri geç kalmadan kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı"

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, her binada ortalama 4 daire olduğunu belirterek, İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir deprem senaryosunda çok ağır ve ağır hasar alması beklenen daire sayısının 211 bin adedin üzerinde olduğunu söyledi.

Bu rakamın kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Sur, ev sahiplerinin daireleriyle ilgili iyi araştırma yapmaları, uzman bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Sur, bu binaların depreme dayanıksız olanlarının hemen tahliye edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu:

"Son dönemde kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili önemli kararlar açıkladı. Çok değerli bu teşvik ve desteklerin kentsel dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı. Geç kalmamalıyız."

DEGÜDER'den yaşlı ve riskli konutların güçlendirilmesi için seferberlik çağrısı

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise İstanbul'da 4,5 milyon konutun 1,4 milyon adedinin 16 yaş ve üstünde olduğunu belirterek, bu evlerde 4,6 milyon kişinin yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de 33 milyon 46 bin kişinin yaşadığını dile getiren Türkkan, şu bilgileri verdi:

"Bu 6 ildeki konut stoku toplamın yüzde 41'ine denk geliyor. Deprem haftasında, özellikle yaşlı konutların güçlendirilmesi için de bir seferberlik başlatılması gerekiyor. Bu 6 il üretim ve turizm faaliyetlerinin en yoğun görüldüğü kentler. Bu şehirler arasında 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent yüzde 34,15 ile İzmir. Bu kentimizi yüzde 30,79 ile Ankara, yüzde 30,67 ile İstanbul, yüzde 21,86 ile Bursa ve yüzde 13,17 ile Antalya takip ediyor. Yaşlı konutların güçlendirilmesi için bir an önce harekete geçmek gerekiyor."

AA

Okunma Sayısı: 568
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Tarihi Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor

    'Bu dönemde en çok Müslümanlar yardım eli uzattı'

    Ankara'da yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başladı

    Akşener'e 'Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu

    SB'ye bağlı kurumlarda alınacak tedbirler belirlendi

    Muhtemel İstanbul depremi ile ilgili endişelendiren rapor

    Otomatik vitese ilgi büyüyor

    'Rezervasyonsuz gelmeyin'

    Deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

    Özdağ, partisinden istifa etti

    Küresel salgının son 24 saati

    İnandırıcı bulunmadı

    Milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

    Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

    Kontrollü normalleşmeye ilişkin merak edilenler

    'Kontrolsüz atılan her adım bizi iki adım geriye götürecek'

    Cibuti sahilinde insanlık trajedisi yaşandı

    Galatasaray, Ankara'dan eli boş döndü

    ABD, dış politika önceliklerini açıkladı

    Türkiye'de son 24 saatte 11520 vaka ve 68 ölüm gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara’dan fezlekelere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hak etmeyene hürmet haramdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnandırıcı bulunmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Karınca emirsiz, insan imamsız olmaz
    Faruk ÇAKIR

    “İnsan hakları”nı hatırlamak
    Cevher İLHAN

    Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nefs-i emmâre ikidir
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un kazandırdığı iki netice

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.