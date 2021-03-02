Deprem sonrasındaki ilk 6 saatte neler yapılmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gereken doğru davranışlara ilişkin bilgi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetiminden (AFAD) yapılan açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla bu yılın "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği, toplumun tüm kesimlerinin, bu yıl "Afet Bilgisi Hayat Bilgisi" şiarıyla afet farkındalık eğitimleri almasının hedeflendiği belirtildi.

Deprem sonrası ilk 6 saatin canların kurtulması için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu sürede uygulanacak doğru davranış şekillerinin hem vatandaşların kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını kurtarabildiği aktarıldı.

Deprem anında sakin kalınması, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durulması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çök, kapan, tutun hareketiyle hedefinizi küçültün. Yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, su vanasını ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterini kapatın. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak hızlı adımlarla binayı terk edin. e-Devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidin. Yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanında kalın. Toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmelerini bekleyin. Acil yardım araçlarının hızlı ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat aracınızı kesinlikle kullanmayın ve trafiğe çıkmayın. İletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörünüz üzerinden arama yapmayın. SMS ve internet tabanlı uygulamaları tercih edin."