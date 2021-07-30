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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Mülteci meselesi akl-ı selimle çözülür

30 Temmuz 2021, Cuma 00:20
Mülteci meselesi ‘vicdan’ ve ‘nefret’ parantezine sıkıştırılmadan aklıselimle ele alınmalı. çözüm için bütüncü bir akıl ve politika silsilesi gerekiyor.

YANLIŞTA YARIŞIYORLAR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Bu ülkede açık kapı politikası ile sınırları yolgeçen hanına çevirip taraf olan da, slogan düzeyinde bir akılla ‘Geri göndereceğiz’ diyerek aleyhte olan da ‘mülteci’ meselesinde yanlışta yarışıyor.”

ORTADOĞU’DA LİDERLİK DERKEN

“Ortadoğu’da liderlik hayali ile çıktıkları yolda potansiyel riskler ve tehditlerde liderliğe eriştirdikleri ülkemiz, bugün yeni ve çok taraflı bir göçün odağı haline geldi. Erdoğan’ın Suriye’de attığı her adım riskleri büyütüyor.”

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Mülteci meselesi akl-ı selimle çözülür

Gültekin Uysal, mülteci meselesinin ‘vicdan’ ve ‘nefret’ parantezine sıkıştırılmadan akl-ı selim ile ele alınması gerektiğiNi ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, göçmen meselesini değerlendirdi. Uysal, meselenin adeta ülkemizi dizayn etmek isteyen kimi odakların bir projesi haline geldiğini söyleyerek AKP iktidarının Türkiye’yi AB’nin tampon bölgesi haline getirdiği söyledi. Meselenin çözümü için dış politikadan millî güvenliğe kadar bütüncül bir akıl ve politika silsilesi gerektiğine vurgu yapan Uysal,“Bu ülkede açık kapı politikası ile sınırları yolgeçen hanına çevirip taraf olan da, sadece slogan düzeyinde bir akılla geri göndereceğiz diyerek aleyhte olan da ‘mülteci’ meselesinde yanlışta yarışıyor!” diye konuştu. 

Yeni bir göç dalgası yaşanıyor

“2011 yılında sınırdaşlık temelinde dahil olduğumuz Suriye İç Savaşı’nda, anlamsız bir tahayyül ile savaşa müzahir olan AKP, Türkiye’de demografik ve sosyolojik olarak büyük bir değişimin yaşanmasına sebep olmuştur” diyen Uysal, “Orta Doğu”da liderlik hayali ile çıktıkları yolda potansiyel riskler ve tehditlerde liderliğe eriştirdikleri ülkemiz, bugün yeni ve çok taraflı bir göçün odağı, durağı haline gelmiştir. Son 10 gündür İran üzerinden ülkemizde sayıları belki de yüzbinleri bulan sayıda yeni bir göç dalgası yaşanmaya başlamıştır” dedi. 

Riskleri büyütüyor

Suriye’de yaşanan iç savaş neticesinde ülkemize kabul edilen “zorunlu sığınmacılar” en temel hakları olan yaşam haklarının ihlal edilmesine dair tehlikeleri göz önünde bulundurup ülke değiştirdiklerini dile getiren Uysal, “Sadece Suriye’de değil, savaşın olduğu nice coğrafyada demografik hareketler bu saikle cereyan etmektedir. İnadına hareket etmeyi izan ile hareket etmeye tercih eden AKP ve Genel Başkanı Erdoğan’ın Suriye’de attığı her adım, ülkemiz adına riskleri büyüten bir dereceye erişmiştir” diye konuştu. 

Nefretle geçiştirilemez

Sosyal güvenlik sistemini de tüm sistemler gibi batıran AKP’nin, bu göç meselesini “ümmet” nidaları arkasında ele aldığını da söyleyen Uysal şunları söyledi: “Bu nedenle kimileri gözünü kapatmakta, kimileri ise ensar edebiyatı ile sınırları açmaktadır. Düzensiz göç meselesi, yalnızca vicdanla veya nefretle, yalnızca ümmet söylemleriyle geçiştirilemez. Meseleyi bu parantezlere sıkıştırmadan aklı selim ile ele almalıyız. Ucuz işgücü iktidar için daha az sosyal güvenlik harcaması demekken, ekonominin can çekişmesi ile çaresiz bırakılan tüccar için, esnaf için, sanayici için maalesef daha düşük maliyet demektir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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