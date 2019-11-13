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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mustafa Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

13 Kasım 2019, Çarşamba 19:57
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Şentop'u, Meclisteki makamının girişinde karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, 23 Nisan 2020'de Meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı.

Bu bağlamda bir dizi program gerçekleştirmeyi düşündüklerini anlatan Şentop, "Bu konuda geçen hafta da milletvekili arkadaşlarımızdan görüşlerini, önerilerini yazmaları için talepte bulunmuştum. Bu hafta da siyasi partilerimizin grup başkanlarını ziyaret için kendilerinden randevu istemiştim. Dün Sayın Naci Bostancı ile görüştüm, şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konuda düşündüklerimizi anlattım hem de kendilerinin önerilerini, değerlendirmelerini aldım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu da Meclisin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla güzel bir çalışma başlatıldığını belirterek "Kendilerine düşüncelerimi aktardım. 100. yıl dolayısıyla güzel çalışmalar olacak hem yazılı hem görsel olarak. Özel bir çaba, emek harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz ve güzel çalışmalar gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop'a aktardığı bilgiler dolayısıyla teşekkür etti.

Bir basın mensubunun, "İçtüzük değişikliği ya da sisteme yönelik bir değerlendirme oldu mu?" şeklindeki sorusuna karşılık hem Şentop hem de Kılıçdaroğlu, bu tür bir değerlendirme olmadığı yanıtını verdi.

Etiketler: Mustafa Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu
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