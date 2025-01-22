Nakliyecilerden Suriye yönetimine tepki

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çirkin, Suriye’de yeni yönetim tarafından tüm sınır kapılarında aynı gümrük vergisi oranlarının uygulanmaya başlanması ve bundan en fazla Türk ihracatçıların etkilenmesi nedeniyle açıklama yaptı.

Çirkin şunları söyledi: “Bize daha yüksek vergi oranları uygulanıyor, Arap ülkelerinden gelen ürünlere daha düşük vergi uygulanıyor. Bu uygulamanın temel amacı Türkiye’ye dolaylı olarak ambargo koymak. Eğer bu sınır kapısı çalışmazsa, Türkiye’nin zaten yıllık Suriye’ye 2 milyar dolarlık bir ihracatı var ve bu ihracat, 500 milyon dolara düşecek. 1 milyar 500 milyon dolarlık bir ihracat kaybı olacak. Bu rakamın 300 milyon dolara yakını da lojistik hizmetlerdir. Lojistik sektörü de 300 milyon dolarlık zarar görecek bu işten.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.