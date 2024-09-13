Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 kişiden, aralarında anne Yüksel Güran ile Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın da olduğu 8 şüpheli tutuklandı, amca Salim Güran’ın işçisi olduğu belitilen R.A. ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos günü Kur’an kursuna gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamamış, ailesinin ihbarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Narin, arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül’de saat 08.45 sıralarında Tavşantepe Mahallesi’ne iki kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş halde, ölü olarak bulunmuştu. Diyarbakır - Anka

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