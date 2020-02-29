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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'NATO-Rusya çatışması imkansız değil'

29 Şubat 2020, Cumartesi 17:45
ABD’li eski NATO Müttefik Kuvvetleri komutanı James Stavridis, NATO’nun, Suriye’de Türk birliklerine yönelik askeri operasyonların sürmesi halinde sonuçlarına katlanacağını Rusya’ya derhal bildirmesi gerektiğini söyledi.

ABD donanmasından emekli Stavridis, Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesi sonrası bölgede artan tansiyonu Bloomberg ajansına değerlendirdi.

Stavridis’in değerlendirmesi ‘Türkiye orta karar bir NATO müttefiki, fakat Rusya 1 numaralı düşman’ başlığıyla verildi.

Saldırıdan sonra cumhurbaşkanlığı misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirtmişti. Hükümet yetkilileri NATO’dan destek istemişti.

Öte yandan, Suriye hükümet güçlerinin son dönemde Rusya desteğiyle bölgede ilerleyişi sonrası NATO’dan Hatay’da sınıra yakın bölgeye ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırması talep edilmişti.

‘Çatışmayı önleyici’ adımlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusunda geri adım atılmayacağını söylediğini ve Türkiye’nin NATO’dan Patriot talep ettiğini hatırlatan Stavridis, NATO’nun bu aşamada ‘çatışmayı önleyici’ birtakım destekler sağlayabileceğini kaydetti.

Eski NATO komutanı bunun Türk güçlerine Rus birliklerinin hareketleri ve niyetlerine dair yüksek istihbarat bilgisi sağlamak şeklinde olabileceğini ifade etti.

Rusya’yla olası bir çatışmayı önleyecek teknik desteğin de sağlanabileceğini belirten Stavridis, sığınmacılara yönelik yardım yapılabileceğini de söyledi.

‘Derhal bildirilmeli’

Stavridis, bu yöndeki hamleler içinde en önemlisinin ise Türk birliklerine yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi halinde bunun sonuçlarının olacağının Moskova’ya derhal bildirilmesi olduğunu ifade etti.

Eski NATO komutanı, bu sonuçların Rusya’ya yönelik ek yaptırımları, NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye daha fazla askeri desteği ve Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye konuşlandırılmasını içerebileceğini belirtti.

‘İmkansız değil’

İdlib’de yaşanan şiddete küresel ölçekte bir cevap verilmesi gerektiğini belirten ABD’li general, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde öngördüğü ‘uçuşa yasak bölge’nin halen tartışmaya değer olduğunu kaydetti.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaşanmasının herkes için çok kötü sonuçları olacağını belirten Stavridis, ‘incelikli’ müdahalelerin yapılmaması halinde bunun ‘imkansız bir sonuç olmadığını’ savundu.

Etiketler: NATO, Rusya, çatışma
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