NATO ve İngiltere'den 'Suriye'deki operasyon sona ersin' çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin olarak İngiliz hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na da değinildi. "İngiltere Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Suriye'nin kuzeyindeki durumdan duydukları endişeyi dile getirdi" denen açıklama, şöyle devam etti: "İki lider de Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun ve Suriyeli mültecilerde oynadıkları rolün önemini vurguladı. İkisi de Türkiye'nin operasyonu durdurulması gerektiği konusunda hemfikir."

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