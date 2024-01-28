Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti nedeniyle yargılandığı İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık 2023’te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

Ilıcak hakkında “askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı bir dava daha açılmıştı. Yargılama sonunda, TCK’nın 330/1. maddesi yönünden değil, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Ancak Terörle Mücadele Kanunu’nun 3., 4. ve 5. maddeleri açısından ceza artırımına yer olmadığına karar veren mahkeme, 1/10 oranında takdiri indirim uygulayarak Ilıcak’ın 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırdı. T24!ün haberine göre Ilıcak, bu cezanın Yargıtay tarafından da onaması üzerine infazının tamamlanması için denetimli serbestlik başvurusunda bulundu. Ancak denetimli serbestlik “iftira” suçlaması kapsamındaki dosyaya uygulanmadı. Haber Merkezi

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