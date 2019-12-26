AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE RAPORTÖRÜ AMOR: TÜRK YETKİLİLERİN YASALARDA YAPTIĞI DEKORATİF DEĞİŞİKLİKLER AVRUPA'DA İŞE YARAMIYOR

TERÖR YAFTASI ÇOK GENİŞ

“Terör yaftasının genişliği gerçek sorunları örtmekte kullanılıyor. Hükümeti eleştiren öğrenci, akademisyen ve gazeteciler, havan topu atıp insanları öldüren biriyle aynı tutulamaz.”

HERKES Mİ TERÖRİST?

“Herkes mi terörist? Eğer bunu herşey ve herkes için kullanırsanız işin sonunda hiçbir şey ve hiç kimse terörist değildir. Bu kelimenin siyasî olarak kullanılmasını bile anlayabilirim, ama yargının buna ilişkin değerlendirmelerini anlamak gerçekten güç.”

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Ne zaman normale dönülecek?

AP yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye’deki yetkililerle konuştuğumda hep bana darbe girişimi gibi çok özel durumlar yaşandığını söylüyorlar. Tamam, ama ne zaman normale dönülecek?” dedi.

3 Aralık 2019 Yeni Asya 1. Sayfa

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor son 10 yıldır Türkiye ile ilgili konularda çalışmalar yapan bir isim. Bu süre içerisinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı’nın (AGİT) Sınır Meseleleri Özel Raportörlüğünü yaptı ve Türkiye ile ilgili bazı konuları bu görevi sırasında detaylı incelemeye başladı. Daha sonra AGİT’in İnsan Hakları Komitesi başkanı olan Amor bu görevi sırasında da özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olmak üzere Türkiye ile ilgili pek konuyu ve gelişmeyi yakından takip etti. Türkiye’deki son üç genel seçim için gelen gözlemci ekibinin de başındaki isim olan Amor, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’yi ziyaret eden ilk yabancı siyasetçilerden biri. Son yıllara baktığınızda Türkiye’de durumların iyi olmadığını söyleyen Amor, “Türkiye’deki yetkililerle konuştuğumda hep bana darbe girişimi gibi çok özel durumlar yaşandığını söylüyorlar. Tamam, ama ne zaman normale dönülecek? Ne zaman bu darbe girişiminin oluşturduğu riskler bitmiş olacak? Çünkü insan haklarına saldırmak için daima bir gerekçe bulunur” ifadelerini kullandı.

HERKES Mİ TERÖRİST?

Türkiye’de politik oyunda yeni sahaların açıldığını belirten Amor, “Bu iyi, ama insan hakları ve hukukun üstünlüğünde bir ilerleme yok. Kâğıt üzerinde bazı değişiklikler yapılsa bile uygulamada değişen bir şey olmuyor. Örneğin ‘terör’ yaftasının genişliği gerçek sorunları örtmekte kullanılıyor. Vatandaşlarının sorunları ile ilgilenen bir belediye başkanı, hükümeti eleştiren öğrenciler ve akademisyenleri, Gülen’in Endonezya’daki okulunda bir öğretmeni, Suriye harekâtını eleştiren bir gazeteciyi ve aynı zamanda havan topu atıp insanları öldüren birini hep birlikte bu yafta ile anabiliyorsanız böyle bir ‘terörizm’ yelpazesi insan hakları ve hukukun üstünlüğü noktasında zorlanır. Hatırladığım kadarıyla Fransa’da yanlışlıkla bir Türk muhabirin gözünün yaralanmasına neden olan polisler için bile ‘terörizm’ ifadesi kullanıldı. İyi peki madem Fransız polisler de terörist olsun, e yani herkes mi terörist? Eğer bunu her şey ve herkes için kullanırsanız işin sonunda hiçbir şey ve hiç kimse terörist değildir. Bu kelimenin siyasi olarak kullanılmasını bile anlayabilirim ama yargının buna ilişkin değerlendirmelerini anlamak gerçekten güç” dedi.

Dekoratif değişiklikler hiçbir işe yaramıyor

Euronews’in haberine göre, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ardından Osman Kavala’nın da serbest bırakılması gerektiği yönünde net bir kararı çıkması ancak her ikisinin de hâlâ içeride olması konusunu yorumlayan Amor, şunları söyledi: “Şahsen Demirtaş’ı daha yeni hapishanede ziyaret ettim. Kendisinin sağlık sorunları ile ilgili büyük endişe duydum. Ona uygulanan bu prosedürler zincirinin onu hapiste tutmak için bir araç olduğu söylenebilir. Kavala konusuna gelince; yani gerçekten Türkiye’de Gezi protestolarının hükümeti devirme girişimi olduğunu düşünen kimse var mı? Buna gerçekten inanan var mı? Gezi’de ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum, Gezi bir protestoydu. Tek bir nedenle başlayan daha sonra daha genel bir demokrasi talebi protestosuydu. Bunu bir darbe ile kıyaslamak? İşte bunlar yüzünden Türk yetkililerin yasalarında yaptıkları dekoratif değişiklikler burada Avrupa’da bir işe yaramıyor.”