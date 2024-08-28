Nerede yoksulluk geride kalmış?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yoksulluk ve yasaklar geride kaldı” şeklindeki açıklamaları, Türkiye’nin dört bir yanında geçim sıkıntısı çeken vatandaşların tepkisine neden oldu. Bu sözler, kamuoyu araştırmacıları tarafından da eleştirildi.

Kamuoyu araştırmacılarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, yalnızca kendi seçmen tabanını konsolide etme çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak, geçen yerel seçimlerde ikinci partiye gerileyen AKP’nin bu tür açıklamalarla seçmenin rızasını kazanamadığı, hatta AKP’nin önceki seçmenlerinin de desteğini kaybettiği gözlemleniyor. Yoksulluk diz boyu Erdoğan’ın açıklamalarına vatandaştan da tepki geldi. Bir vatandaş, “Ne diyelim? Konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar boğulduk. Binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede yokluk ve yoksulluk geride kalmış? Bizler boğulduk, öldük. O öyle hayallerle yaşasın. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz” tepkisini gösterdi. Bir diğer vatandaş, “Hangi sözüne inanacağım. Yoksulluk diz boyu” diyerek tepki gösterdi. Eşiyle pazara gelen vatandaş, “Ona göre öyle, bize göre değil. Beş maaş alanlara yoksulluk yok. 12 bin 500 lira emekli maaşı alanlara gelip bir baksınlar. İşine geliyorsa bir yer değiştirsin. Bol keseden atmak kolay” dedi. Ankara - Anka

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