O anlaşmada Uygurlar da var mı?

Demokrat Parti Sözcüsü İzmir milletvekili Haydar Altıntaş, “Çin ile imzalanan suçluların iadesi anlaşması Uygur Türklerini kapsıyor mu?” diye sordu.

Demokrat Partisi Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, Çin ile imzalanan suçluların iadesi anlaşması Uygur Türklerini kapsıyor mu? Çin ziyaretinizde bu anlaşma gündeme gelmiş midir?” diye sordu. TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14-15 Mayıs 2017 tarihinde Çin ziyareti sırasında Türkiye ve Çin heyetleri arasında gerçekleştirilen ikili görüşmeler kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında suçluların iadesi anlaşması” imzalandığını, 27 Aralık 2020 tarihinde Çin Ulusal Halk Kongresi daimi komitesi tarafından onaylanan anlaşmanın, ülkemizde de onaylanmak üzere 12 nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye gönderildiğini, uygun bulma kanun teklifinın 2/1798 esas numarası ile görüşülmek üzere Genel Kurul’a sunulduğunu ancak görüşülmediğini hatırlatan Altıntaş, “3-5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiğiniz Çin ziyaretinde. suçluların iadesi anlaşmasının onaylanması konusu gündeme gelmiş midir?” diye sordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a Çin ziyaretinde Doğu Türkistan’daki Uygur Türkü soydaşlarımızın Çin hükümeti tarafından maruz bırakıldığı baskı, zulüm ve insanlığa karşı suçları gündeme getirdiniz mi?” diye de soran Altıntaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Uygur Türklerinin maruz kaldığı muameleyi geçmişte ’soykırım’ olarak tanımlamaktaydı. Hükümetiniz Doğu Türkistan’daki durumu soykırım olarak tanımlamaya devam etmekte midir? Suçluların iadesi anlaşması, Uygur Türk soydaşlarımızı da ihtiva etmekte midir?” sorularını da yöneltti.

MEHMET KARA - ANKARA