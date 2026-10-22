Türkiye'nin ihtiyacı denetlenebilen bir devlet düzeni

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin sorumluluktan kaçan değil, hesap veren, denetlenebilen ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir devlet düzenine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de mesele artık yalnızca ekonominin kötü yönetilmesi değil; ekonomiye, kurumlara ve adalet duygusuna duyulan güvenin ağır bir erozyona maruz kalması olduğunu ifade etti.

Uysal, sermaye piyasalarında yaşanan hukuksuzlukların, fonları kullanmak suretiyle yapılan yolsuzlukların, borsadaki spekülatif hareketler ve yatırımcının haklı kaygıları karşısında vatandaşın beklediği şeyin, birkaç bürokratın koltuğunu bırakması değil; hakikatin bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması ve başta siyasî olmak üzere bütün sorumluların hukuk önünde hesap vermesi olduğunu söyledi.

Siyasî sorumluluk nerede?

Uysal fon soruşturması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün biri istifa ediyor, diğeri emeklilik dilekçesi veriyor. Peki, soruyoruz: Bu ülkede kamu yönetiminin siyasî sorumluluğu nereye kayboldu? Kurumların işleyişinden, denetim mekanizmalarının etkinliğinden ve piyasalarda güven ortamının tesisinden kim sorumlu? Görevden alma iradesini dahi ortaya koyamayan bir iktidarın, istifa ve emeklilik işlemleri üzerinden sorumluluğu görünmez kılmaya çalışması, kamu vicdanındaki soruları ortadan kaldırmaz” diye konuştu.

Asıl mesele hukuk ve güven

Bir ülkede sermaye piyasalarının itibarının, yalnızca endekslerin yükselmesiyle ölçülmeyeceğini ifade eden Uysal, “Asıl ölçü; küçük yatırımcının hakkının korunması, kuralların herkes için eşit uygulanması ve hiçbir kişi ya da çevrenin denetimden muaf olmadığına dair toplumsal güvendir. Borsa; imtiyazlı çevrelerin kazanç alanı ya da vatandaşın birikimlerinin organize hırsızlık çetelerinin risk iştahına terk edildiği bir kaynak değildir. Sermaye piyasaları, hukuk ve güven üzerine yükselir. Bu güven sarsıldığında kaybeden yalnızca parasını yatıran vatandaş değil, ülkenin ekonomik itibarı ve geleceğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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