Odatv Yeni Asya'yı karanlık iftiralarına alet edemez

Odatv yine sahte bir belge ile Yeni Asya'ya saldırdı ve Yeni Asya'yı karanlık iftiralarına alet etmeye kalkıştı.

Zaman zaman, karanlık maksatları için Yeni Asya hakkında gerçek dışı ve iftiralarla dolu haberleri yayınlayan Odatv, yine böyle bir haberi "Nur ordusu geliyor" başlığı altında yayınladı. Haberde, kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen, sahte bir belgeyi Yeni Asya ile ilişkiliymiş gibi gösteren ifadelere yer verildi. Adres ve telefon teyidi olmayan ve algı operasyonu için karanlık mihraklarca bir iftira için hazırlanmış olan belgeye yer verilen haber ile Odatv kime ve neye hizmet ediyor, neye ulaşmaya çalışıyor?

SAHTE BELGEYLE SAHTE HABER

Bilgisayar Uzmanı Ramazan Gevrek belge ile ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede, "Algı operasyonu amacıyla kurgulanmış 'doküman' sahte" dedi. Gevrek şu bilgileri paylaştı: "Afişteki adres ve yayınlayan bilgisi sahte. Yayınlayanlar : Üniversiteli ve İşçi Genç Mücahitler. Adres; Berlin 12, Hardenberg Str olarak geçiyor, adreste öyle bir kurum yok. Altında tarih 2014 yazıyor. Banka olarak Disconto Bank yazmış, ama böyle bir banka yok Almanya'da. Sözkonusu banka 1929 yılında Deustche Bank ile birleşmiş. Berlin irtibat numarası olarak verilen numara kapalı, arandığında robota düşüyor. Belgede 2014 tarihi var. Tarih yeni, ama sahte belgenin yazısı daktilo ile yazılmış, bu da belgenin algı için oluşturulduğunu gösteriyor."

GÜLEÇYÜZ: BU BİR İFTİRA

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, bu habere ilişkin ''Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanan, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen imzası ve sahibi belirsiz dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz'' açıklamasında bulundu.

Güleçyüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu habere konu olan afiş ve açıklamalara, ''Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir'' sözleriyle tepki gösterdi.

YENİ ASYA MÜSBET HAREKETİ ESAS ALIR

Risale-i Nur'un medyadaki dili olma ana gayesiyle yarım asrı aşan tarihinde, müsbet hareketi esas alan mazisi ve arşivi ortada olan Yeni Asya gazetesi ve camiasını, sahte belgelerle karalık emellerine alet etmek isteyen Odatv'nin bu iftiraları kendi sabıkalı yayın anlayışlarına yakışabilir, ama atmak istediği bu çamur Yeni Asya'nın üzerinde durmayacağını bir kez daha hatırlatırız.

Diğer yandan önemle belirtmek isteriz ki; Yeni Aysa, Büyük İslam Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Risale-i Nur'dan aldığı dersle 'vatan sathını bir mektep yapmak' ve müsbet iman hizmetine vesile olarak, hadiseleri, doğrudan 'Asr-ı Saadet'e bağlı, asrımızın çağdaş Kur'an yorumu olan Risale-i Nur'daki ölçü ve prensiplerle değerlendirip yorumlayarak okuyucalarına aktarmak idealine, Risale-i Nur'un müsbet hareket temelinde şekillenen hizmet tarzına gölge düşürecek her türlü hareket ve girişimi reddedip, doğru olanı göstermeye, hatırlatmaya devam etmektedir ve inşallah kıyamete kadar devam edecektir.

Güleçyüz'ün sosyal medya hesabından yptığı açıklamalar şu şekilde:

''Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir. Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanıp servis edilen, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen imzası ve sahibi belirsiz dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz.''

Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir. Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanan, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz. — Kâzım Güleçyüz (@gulecyuzk) July 6, 2020