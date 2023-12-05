Ogün Samast yeniden hâkim karşısına çıkacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 2007 yılında öldüren ve geçen ay cezaevinden tahliye edilen Ogün Samast, bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Samast, 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yasin Hayal ve Erhan Tuncel dâhil 11 sanıkla birlikte yargılanacak. Samast, cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023’te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan yeni bir iddianame düzenlenmişti. DW Türkçe’nin haberine göre İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce suç duyurusunda bulunulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen ve İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, çocukları Arat ve Sera Dink ve kardeşi Hasrof Dink “müşteki” sıfatıyla, Samast ise “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla yer alıyor. iddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Haber Merkezi

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