OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

KHK’lıların başvurularını karara bağlayan OHAL İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. 6 bini aşkın dosyayı karara bağlamayan komisyonun lağvedilmesi talep ediliyor.

‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere 2017’de kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi 23 Ocak 2022 tarihinde doluyor. KHK ile iki yıllığına kurulmasının ardından görev süresi önce bir yıl, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla 24 Aralık 2020 tarihinde bir yıl daha uzatılan OHAL Komisyonu, geride kalan beş yılda binlerce başvuruyu sonuçlandırmadı. 685 sayılı KHK’yle 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 22 Mayıs 2017 tarihinde çalışmalarına başladı. Komisyonun 30 Aralık 2021 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre, 126 bin 783 başvurunun 16 bin 60’ına “kabul”, 104 bin 643’üne ise “ret” kararları verildi. Komisyonun sonucunu açıklamadığı toplam 6 bin 80 başvuru bulunuyor. Görev süresinin dolmasına sayılı günler kala binlerce başvuruyu sonuçlandırmayan Komisyon’un görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği ifade ediliyor.

Demokrasiye su kadar ihtiyaç var

Gazete Duvar’ın haberine göre, OHAL Döneminde yayımlanan KHK’larla ihraç edilenler arasında 6 yıl önce 11 Ocak 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan Barış Bildirisi imzacısı akademisyenler de yer aldı. ‘Barış Bildirisi’ imzacısı, Eğitim- Sen Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, “OHAL Komisyonu’nun kaldırılması gerekiyor. Olağan demokratik koşullarda olması gereken bu. Sendika olarak talebimiz, OHAL sürecinin kendisinin ve onu simgeleyen bu kurumun görev süresinin uzatılmamasıdır. Olağan koşullara dönülmeli ve adil yargılanma sürecinin önü açılmalıdır. Ancak bu yetmez. Adil yargılanma hakkı engellenerek, kişiler oyalanarak, haklarından mahrum bırakılarak sürdürülen uzatmalı OHAL sürecinin bir an evvel ortadan kalkmasını ve tamamlanmasını talep ediyoruz. Türkiye’nin demokrasiye ekmek su kadar ihtiyaç duyduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemden çıkış için OHAL ile bağlantılı her kurumun ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi