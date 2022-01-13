Ölüm dışında her şeyin çözümü var

Elazığ’da bir haftada arka arkaya 4, bir ayda 5 genç intihar etti.

Son yıllarda yaşanan olayların insanları karamsarlığa ve mutsuzluğa ittiğinin altını çizen Dr. Ömer Deniz, “Zor süreçlerden geçtik. Bazı olaylar o anda bir kısım insanı etkiler, ama asıl etkileri aylar sonra ve yıllar sonra ortaya çıkar. Dolayısıyla sosyal, iş hayatı bozulan kişilerin psikiyatri uzmanına başvurması gerek. Mutsuzluk içinde zaman zaman bulunabilecek bir durumdur, ama çözümsüz bir durum değildir. İntihar nasıl önlenebilir bir davranışsa, mutsuzluk da tedavi edilebilir, düzeltilebilir bir durumdur” ifadelerini kullandı. Independent Türkçe’nin haberine göre, “Ailelerin bu durumlarda çaresiz olmadıklarını bilmeleri lazım” diyen Dr. Ömer Deniz, “Bu hayatta her şeyin bir çaresi vardır. Ben bu hayatta ölüm dışında her şeyin bir çaresi olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı. Haber Merkezi

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