Orakoğlu: Türkiye Fırat’ın doğusuna uzanabilir

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu’nun “Bu kez uyutamazsınız” başlığıyla yayımlanan yazısında, “Türkiye’nin bu perşembe olmazsa haftaya perşembeye bir gece ansızın Fırat’ın doğusuna uzanabileceğini” söyledi.

Orakoğlu, “ABD veya Pentagon Münbiç‘te olduğu gibi Türkiye’yi oyalamayı düşünüyorsa yanlış yapar” dedi. “Türkiye, Güvenli Bölge’nin derinliği, kontrolü ve terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlanması başlıklarında, ilk günden bu yana koruduğu kararlı tutumunu sürdürüyor” ifadesini kullandı.

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