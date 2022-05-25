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25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ortak deklarasyon topluma güven verir

25 Mayıs 2022, Çarşamba
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Seçime farklı partilerin ortak bir deklarasyon ile girmesi büyük bir toplumsal güven uyandırır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs’ta altılı masanın en kritik toplantılarından birine ev sahipliği yapacak. Bu hafta liderler turuna çıkacak olan Davutoğlu, beş genel başkan ile görüşmesinde muhataplarına dört metin taslağı sunacak. Belgelerin içeriğinde temel ilkeler ve hedefler, sandık güvenliği, ekonomik kurumların yapılandırılması ve geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeler olacak. Davutoğlu’nun amacı altılı masayı artık daha somut bir aşamaya taşımak. Gelecek Partisi lideri aralarında KARAR yazarı Osman Sert’in de olduğu gazetecilere konuştu.

Cumhurbaşkanı ortak olacak

“Hedefimiz 29 Mayıs’ta bir değil dört ön metin çıkarmak” diyen Davutoğlu, şunları söyledi: “Hedeflerimiz, ilkelerimiz belli ve bu ilkelere uyan partiler arasında da bir uyum var. Bu olduğu zaman bana sokakta ‘şu partilerle neden berabersiniz’ denildiğinde ‘kardeşim ilkeler şunlar. Senin burada itiraz edeceğin bir şey var mı onu söyle bana, başka birçok konuda ihtilaf edebiliriz ama bu ilkelerde beraberiz’ deme şansım olacak. Seçime ayrı gireceğiz diye bir verilmiş karar yok. Seçime farklı partilerin ortak bir deklarasyon ile girmesi büyük bir toplumsal güven uyandırır. Cumhurbaşkanı adayları ayrı olsa bile şu anda masada Cumhurbaşkanı ortak olacak diye bir kanaatimiz var.”

İşbirliğini izah etmemiz lazım

Temel ilke ve hedefleri önemsediğini belirten Davutoğlu, “Altılı masa Türkiye’de Tanzimat’tan bu yana oluşmuş tüm siyasi akımları temsil eden bir masa. Her bir kitlenin de beklentileri, rezervleri, kaygıları var. Bu altılı masanın artık referans metinlere ihtiyacı var. İleride birisi bir şey dediğinde ‘birlikte şu kararı aldık’ diye bizim de göstereceğimiz ve kendimizi izah ederken kullanacağımız metinler olsun. Mutlak anlamda bir söylem birliği olamaz elbette o zaman partilere ihtiyaç kalmaz. Bizim alanda çok yoğun bir şekilde çok karşılaştığımız bir soru var. Size oy vereceğiz ama CHP ile birlikte olmayın. Çünkü on yıllarca bir CHP olgusu yerleşmiş. Sayın Kılıçdaroğlu’na da muhtemeldir ki daha önceden AK Parti’de yer almış olanlarla bir arada olmayın diyenler vardır. Şimdi biz burada kendi kitle tabanımıza bu işbirliğini izah etmemiz lazım. Bizim birbirimizin işlerini kolaylaştırmamız lazım. Bu metinler böyle bir işbirliğine yardımcı olur” dedi. 

Haber Merkezi

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