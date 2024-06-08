Ortak hafızaya sansür

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kamuyu ilgilendiren birçok haberin ‘unutulma hakkı’ adı altında sansürlendiğini ortaya koydu. Oysa toplumun da ‘hatırlama hakkı’ var.

Dernek bulgularını ‘Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu’ başlığıyla raporladı. Raporu hazırlayan isimlerden İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yaman Akdeniz Diken’e konuştu.

Arşiv değeri bulunan haberlerin bir anlamda keyfi olarak sansürlendiğini belirten Akdeniz, bu durumun ‘sadece ifade ve basın özgürlüğüne zarar vermediğini, toplumsal hafızanın yok edilmesine sebep olduğunu’ söyledi. 5651 sayılı kanunun ‘kişilik hakları ihlalleri’yle ilgili 9’uncu maddesi, Şubat 2024 ve Temmuz 2020’deki değişikliklerle birlikte sansür mekanizması haline geldi. Sulh ceza hakimlikleri bu madde kapsamında yapılan başvuruların çoğunu kabul ediyor.

İFÖD’ün raporuna göre 2014-2022 döneminde bu madde kapsamında 543 farklı sulh ceza hakimliğince verilen 6 bin 509 farklı kararla erişime engellenmiş 35 bin 23 haber (URL adresi) ve kaldırılan, çıkartılan veya silinen 29 bin 253 haber (URL adresi) var.